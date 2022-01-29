 

Рудковская объяснила причину отказа мужа тренировать ее: «Я – бесперспективный спортсмен»

29.01.2022, 18:36, Разное
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Яна Рудковская объяснила главную причину отказа мужа тренировать ее. Исходя из его слов, супруга совсем не перспективный спортсмен.
Поводом для шуточного откровения стало новое видео на странице в социальной сети Instagram. На нём Рудковская вышла на лёд и исполнила несколько простых движений на коньках, делая акцент на грациозности происходящего. В комментариях же она отметила, что Евгений Плющенко отказался тренировать её и назвал бесперспективным спортсменом, и именно поэтому ему не очень интересно заниматься тренировками с супругой.

Несмотря на мнение Евгения Плющенко, поклонники Яны Рудковской отметили смелость кумира. Причина кроется не только в самом катании, но и в погоде. На улице в тот день было около 13 градусов мороза, что не помешало Рудковской выйти на спонтанную тренировку.



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