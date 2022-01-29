 

Евгения Медведева не готова на необдуманные поступки ради Дани Милохина

29.01.2022, 18:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фигуристка Евгения Медведева отметила, что не готова на необдуманные поступки ради звезды тиктока Дани Милохина. В пример она привела новую татуировку в честь своей возлюбленной, которую юноша сделал для спортсменки.
Татуировка представляет из себя медведя на коньках, на которых написано «Жека». На пузе животного красуется надпись: «Люблю Даню». В свою очередь такой жест повторять Медведева не намерена. Во время интервью поднимался вопрос не только о взаимоотношениях с Милохиным, но и готовности совершать ради него столь радикальные поступки. «Если что-то сродни татуировки, то нет», – ответила фигуристка.

Пара привлекла повышенное внимание на шоу «Ледниковый период», где многие сразу же заподозрили, что у спортсменки и блогера роман. В настоящее время они заметно реже встречаются и общаются, но сохранили хорошие отношения и поддерживают связь друг с другом.

Источник: popcake.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Ученые обнаружили у иммунитета противостоящий аутоиммунным заболеваниям антигистамин

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

30.11 / Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка

01.05 / Мнение: Примирение красных и белых, Парижская коммуна и эхокамеры для фанатиков

13.01 / Он преодолел страх

14.07 / Анастасия Стоцкая отдыхает с детьми и новым возлюбленным в Турции

31.08 / Мнение: Про флаги в школах…

29.08 / Всмятку – Личное мнение

16.08 / Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

07.09 / Новый портативный прибор убивает бактерии в ранах при помощи озона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика