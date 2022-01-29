Евгения Медведева не готова на необдуманные поступки ради Дани Милохина

Фигуристка Евгения Медведева отметила, что не готова на необдуманные поступки ради звезды тиктока Дани Милохина. В пример она привела новую татуировку в честь своей возлюбленной, которую юноша сделал для спортсменки.

Татуировка представляет из себя медведя на коньках, на которых написано «Жека». На пузе животного красуется надпись: «Люблю Даню». В свою очередь такой жест повторять Медведева не намерена. Во время интервью поднимался вопрос не только о взаимоотношениях с Милохиным, но и готовности совершать ради него столь радикальные поступки. «Если что-то сродни татуировки, то нет», – ответила фигуристка.

Пара привлекла повышенное внимание на шоу «Ледниковый период», где многие сразу же заподозрили, что у спортсменки и блогера роман. В настоящее время они заметно реже встречаются и общаются, но сохранили хорошие отношения и поддерживают связь друг с другом.

Источник: popcake.tv