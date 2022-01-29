CNBC – NASA может столкнуться с нехваткой астронавтов — хотя ничего неожиданного здесь нет

NASA опасается, что, возможно, столкнётся с нехваткой астронавтов, в том числе и в контексте нового полёта США на Луну. Тем не менее, по мнению ветеранов-астронавтов, в такой ситуации нет ничего неожиданного, передаёт CNBC. Как отмечает канал, дело здесь не только в том, что агентству приходится планировать отдалённое будущее, но и в том, что в космосе постоянно нужны люди из разных профессий.

Чтобы Америка вернулась на Луну, должны сойтись многие факторы: ракета, спускаемый модуль с экипажем, модуль для посадки и команда. Однако внутренний надзорный орган NASA предупредил, что у агентства, возможно, не хватит для этих целей людей. Опасения заключаются в том, что численность отряда космонавтов может упасть ниже установленных требований и людей может не хватить для нормального обеспечения функционирования Международной космической станции и программы Artemis по высадке на Луну. При этом нехватка может возникнуть уже в этом году.

Однако астронавт в отставке Крис Хэдфилд, который принимал участие в полёте двух шаттлов, а также занимал должность командира МКС, считает, что ничего удивительного и неожиданного тут нет.

КРИС ХЭДФИЛД, бывший командир МКС: Это как смотреть в хрустальный шар в будущее на пять лет. Менеджер программы должен пытаться разобраться в этом будущем и решить, сколько людей будет нужно. Эта проблема возникла ещё со времён самого первого полёта «Меркурий-7» в 1959 году. Сколько астронавтов нам нужно? Каким набором навыков они должны обладать? На каких аппаратах они полетят?

NASA согласно с выкладками, приведёнными в докладе. Агентство, в частности, заявило: «Мы располагаем достаточным количеством астронавтов для осуществления наших миссий, и у нас есть 10 новых кандидатов в астронавты, которые начали подготовку в этом году». NASA также отметило, что уже этой весной планирует сформировать экипаж Artemis-II, который облетит Луну в 2024 году. При этом тема космоса интересует очень многих.

КРИС ХЭДФИЛД: В 2013 году на 8 позиций заявления подали более 6 тысяч человек, а в 2017-м 18 тысяч человек подали заявление на 12 должностей. И в 2021 году — это самая новая группа — 12 тысяч человек подали заявления на 10 позиций.

Необходимый набор навыков также меняется. Астронавт в отставке Скотт Олтмен, который четырежды летал на шаттлах в космос, в том числе дважды в качестве командира корабля, отметил по этому поводу следующее.

СКОТТ ОЛТМЕН, астронавт: Я бы сказал, что в NASA всегда найдётся место для пилотов-испытателей и людей с военным прошлым, которые разбираются в оперативных тонкостях, однако ещё большая — большая чем когда-либо — потребность наблюдается, например, в геологах. У нас в космос летали ветеринары, доктора. Очевидно, так же, как и учёные и инженеры. Однако весь спектр профессиональных качеств, необходимых для выполнения крупных заданий, в частности создания на Луне постоянной базы и подготовки плацдарма для полёта на Марс, стал куда шире, чем когда я ещё работал.

Морган (Бреннан, корреспондент CNBC. — ИноТВ) также отмечает, что многое, тем не менее, зависит от денег. Эксперты считают, что если NASA получит финансирование в полном объёме, то у США будут реальные шансы — хотя добиться этого будет и непросто — сделать так, чтобы в 2025-м на Луну вновь ступила нога человека.

Дата выхода в эфир 28 января 2022 года.