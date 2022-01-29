Политика: Санкции Байдена становятся угрозой для США

Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если РФ «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ РФ может выбить американскую финансовую систему из седла.

В Совете нацбезопасности Белого дома рассказали о возможных последствиях от санкций, которые могут быть введены против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. В частности, удар будет нанесен не по обычным потребителям, а по промышленному потенциалу и производственным мощностям. Вдобавок могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Как отметил сотрудник Совбеза Питер Харрелл, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. По мнению Харрелла, Евросоюз примет аналогичные шаги.

Пресс-секретарь министерства торговли США Теа Кендлер отметила, что также рассматриваются масштабные санкции против ключевых фигур и отраслей, которые «не обсуждались в 2014 году», когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

Напряженность в российско-американских отношениях резко возросла в конце прошлого года. В Вашингтоне постоянно говорят о том, что РФ сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. В ответ в Москве неоднократно заявляли, что вторжения не планируется, но нужно учитывать риски в связи с приближением к российским границам военной инфраструктуры НАТО.

В ходе подготовки санкций администрация Джо Байдена провела переговоры с крупнейшими банками страны. На них речь шла о том, чтобы не нарушить глобальную финансовую систему. Санкции неизбежно повлекут за собой серьезные риски для международных банков с крупным российским участием, включая Citi в США, французский Société Générale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Европейский центральный банк уже запрашивал информацию о российских и украинских рисках у Deutsche Bank и ING – крупнейших кредиторов в Германии и Нидерландах.

Дополнительный риск для европейских банков заключался в том, что конфликт на Украине может ударить по курсу рубля, уменьшив стоимость акций их российских дочерних компаний. Более того, клиентами российских банков являются не только обычные физические лица, но и корпорации и бизнес-лица. У некоторых могут быть крупные подразделения по управлению частным капиталом.

Источники Reuters сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации. Кроме того, США и ЕС работают над возможностью ограничивать способности Москвы конвертировать валюту. Одной из самых радикальных мер может быть отключение РФ доступа к системе SWIFT, которая ежедневно обрабатывает 42 млн платежей.

Одновременно в США обеспокоены возможными побочными эффектами, подобными тому, что произошло в 2018 году, когда санкции против РФ нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на металл на 30%. Эти меры особенно сильно ударили по United Co. Rusal, ограничив ее доступ к мировой алюминиевой промышленности стоимостью 140 млрд долларов. Если верить источникам Wall Street Journal, команда Байдена не рассматривает введение санкций, затрагивающих экспорт российской нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если это зависит от России, то войны с Украиной не будет. «Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», – сообщил Лавров.

Угрозы США о санкциях против РФ и их возможное введение, предупредил Лавров, будет эквивалентно разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают.

В экспертной среде подчеркивают, что у США действительно есть возможности ввести более жесткие санкции, чем принимались до этого. Но игры в одни ворота не предвидится. Как отметил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов, это будут радикальные и даже «адские» санкции, которые перечеркнут «разговоры о так называемой свободной торговле и о приверженности США вашингтонскому консенсусу 80-х годов». Он не исключил, что США введут полный запрет на продажу РФ технологий и оборудования, особенно в сфере микроэлектроники и добычи природных ресурсов. «В понимании США такие меры должны затруднить РФ доступ к американским высокотехнологичным продуктам», – говорит эксперт.

Эти меры ударят не только по России, но и по Евросоюзу. Некоторые европейские компании уже сейчас вынуждены отступать под натиском китайской продукции на российском рынке. А в случае новых санкций Китай усилит свои позиции. «Но даже при самом худшем сценарии США не смогут полностью отказаться от закупки российских товаров, особенно ценного сырья», – подчеркнул собеседник.

В ответ РФ нанесет удар, прогнозирует эксперт, который может оказаться для США сокрушительным. Сначала будут разорваны дипломатические отношения, что развяжет руки в присвоении интеллектуальной собственности США, то есть их патентов. «Ответные шаги РФ могут просто вышибить американскую экономику и систему из седла. Только по состоянию на 2013 год США имели интеллектуальной собственности на 5 трлн долларов. А сейчас эта цифра может доходить до 7 триллионов. И если РФ освободит всю американскую интеллектуальную собственность на основании, например, расторжения дипломатических отношений, то для американской экономики это будет означать потерю триллионов долларов, будет нанесен сильнейший удар по фондовому рынку США», – прогнозирует Колташов.

Освобождение интеллектуальной собственности нанесет мощный удар по американской фармацевтической отрасли, инжиниринговым компаниям. «Можно будет производить все что угодно без оглядки – лекарства, электронику.

Ущерб для американской экономики будет колоссальный. А самое главное – она перестанет существовать в прежнем виде.

Она окажется перед лицом новых исторических обстоятельств, потому что все то, на чем они рассчитывали вечно паразитировать, будет разрушено», – отметил эксперт.

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев сомневается в том, что при помощи санкций США могут спровоцировать банковский кризис в России. Прогнозируемый ущерб российской экономике в размере 50 млрд долларов – это 3% ВВП РФ. Если они решат «ограничить поставки IPhone, то для большинства это фиолетово по большому счету, хотя лучше быть страной, которая вписана в глобальную экономику». «Сейчас не 2014 год, наш корпоративный сектор намного меньше зависит от внешних рынков капитала. РФ может ответить очень жестко, заморозив выплаты в пользу Запада по внешним долгам, включая корпоративным, и дивидендам, потому что 30-40% торгуемых акций принадлежит иностранным, прежде всего западным фондам», – указал Разуваев.

Тем не менее для РФ будет болезненным обнуление фондового рынка, который традиционно зависит от иностранцев. «У нас 17 млн брокерских счетов. Это достаточно много, потому что с учетом семей речь может идти о 40 млн человек. Но пока неясно, будут ли введены эти санкции вообще. Американцы сами говорят, что это произойдет только в случае нападения РФ на Украину. Но никакого нападения не будет», – уверен аналитик.

В случае новых санкций РФ может компенсировать убытки резким ростом цен на энергоносители. Но даже без ввода санкций эксперты ожидают естественного роста цен. Поэтому экспортная выручка РФ будет продолжать расти при любых условиях. «В первом полугодии будет прежде всего дорожать уголь, а во втором – нефть», – прогнозирует Разуваев.

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