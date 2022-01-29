США профинансировали строительство нового порта в Поти

Финансовая корпорация международного развития США инвестировала 50 млн долларов в новый порт Поти, церемония открытия которого состоялась в субботу с участием премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и посла США Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Строительство осуществляла грузинская PACE Group, в целом проект обошелся в 120 млн долларов, при этом американская доля – самая большая среди всех региональных проектов, отметило минэкономики Грузии.

Строительство было начато в 2020 году.

Ираклий Гарибашвили в своем выступлении поблагодарил «главного стратегического партнера Грузии – Америку» за участие в этом важнейшем региональном проекте.

«Грузия привлекательна для иностранных инвестиций, – отметил он. – У нас колоссальный транспортный и транзитный потенциал, мы формируемся как региональный хаб».

Порт может принимать суда водоизмещением до 50 тыс. тонн. Длина причала – 260 метров.