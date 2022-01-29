Политолог Аркатов заявил, что новость о встрече Путина и Беглова навредит губернатору

Пресс-служба Смольного совершила ошибку, распространив неправдивое сообщение о встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым, заявил политолог Иван Аркатов.

По его словам, команда градоначальника соответствующей манипуляцией попыталась послать «какие-то двоякие символы». Однако такой опрометчивый шаг может сыграть против Беглова, доверие к которому сейчас и так находится на низком уровне.

«С одной стороны, это может помочь, а с другой стороны, еще сильнее навредить, если будет реакция со стороны президента, который скажет: “Зачем ты прикрываешься моим именем?”» — добавил специалист.

Ранее стало известно, что российский лидер посетил Северную столицу для возложения цветов на Пискаревском кладбище в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда. На этом фоне Смольный распространил сообщение о встрече Путина с Бегловым, которое позже не подтвердилось.