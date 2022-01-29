Дешевый смартфон Blackview A95 копирует внешний вид iPhone 13 Pro

Китайская компания Blackview выпустила дешевый смартфон под своим брендом. Модель оказалась внешне очень похожей на дорогой американский аппарат iPhone 13 Pro, поскольку на задней панели расположена обманка – самый обыкновенный муляж основной камеры, в точности повторяющий блок на iPhone.

На этом схожесть заканчивается, отмечают специалисты. Если вы держите в руках Blackview A95, кто-то может подучмать, что у вас iPhone 13 Pro. На самом деле, это гаджет, стоимость которого в розницу составляет всего лишь 160 долларов.

Впрочем, эта цена установлена только на период проведения акции по случаю выхода на рынок. Производитель в дальнейшем станет предлагать свои смартфоны по 210 долларов. Выпускается только одна комплектация с оперативной памятью на 8 Гб и основной на 128 Гб.