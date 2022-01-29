Дешевый смартфон Blackview A95 копирует внешний вид iPhone 13 Pro
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Китайская компания Blackview выпустила дешевый смартфон под своим брендом. Модель оказалась внешне очень похожей на дорогой американский аппарат iPhone 13 Pro, поскольку на задней панели расположена обманка – самый обыкновенный муляж основной камеры, в точности повторяющий блок на iPhone.
На этом схожесть заканчивается, отмечают специалисты. Если вы держите в руках Blackview A95, кто-то может подучмать, что у вас iPhone 13 Pro. На самом деле, это гаджет, стоимость которого в розницу составляет всего лишь 160 долларов.
Впрочем, эта цена установлена только на период проведения акции по случаю выхода на рынок. Производитель в дальнейшем станет предлагать свои смартфоны по 210 долларов. Выпускается только одна комплектация с оперативной памятью на 8 Гб и основной на 128 Гб.
Смотреть комментарии → Комментариев нет