Россиянин добыл 6 биткоинов на советской ЭВМ

11 января 2022 года анонимный пользователь включил блок 718 124 в блокчейне первой криптовалюты и получил вознаграждение в размере 6 биткоинов (более 3 миллионов рублей по текущему курсу). Через неделю майнер на портале Reddit опубликовал историю своего успеха. Как отметил пользователь, добычей криптовалюты он занялся год назад, когда приобрёл советский компьютер «Электроника БК–0010».

«В конце 2020 года на блошином рынке в Екатеринбурге я купил несколько советских ЭВМ – продавец согласился обменять 4 аппарата на старенький IPhone 7. Из купленных компьютеров рабочим оказался только «Электроника БК–0010», который и стал основной для моей майнинг-фермы», – отметил пользователь.

Далее автор опубликовал схему модернизации советского компьютера – как оказалось, для добычи криптовалюты достаточно обновить программный код и подключить устройство к интернету.

«На апгрейд у меня ушло всего 2 дня и с начала 2021 года я начал майнить. Вы будете смеяться, но советский компьютер по соотношению энергозатрат к эффективности майнинга оказалась даже лучше, чем самые современные устройства. Чтобы открыть этот блок мне потребовалось порядка 50 000 кВт-ч энергии, за которую я заплатил чуть больше 200 тысяч рублей. Таким образом, благодаря советской разработке я без особых проблем заработал почти 3 миллиона», – написал майнер.

По данным «Авито», после выхода публикации спрос на «Электронику БК–0010» вырос более чем в 1000 раз.

«Несмотря на то, что этот компьютер был создан более 30 лет назад, у нас регулярно появляются объявления об их продаже. Например, только за декабрь 2021 года было опубликовано более 20 предложений о продаже «Электроника БК–0010». Стоимость была разная, полностью работоспособный агрегат можно было приобрести за 15 тысяч рублей», – заявил замглавы пресс-службы сервиса Дмитрий Ардель.

В ближайшее время эксперты планируют протестировать эффективность для майнинга других ЭВМ, произведённых в СССР.

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