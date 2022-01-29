“Коммерческая тайна”. Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины “Спутник V”

В ведомство с запросом о данных испытаний вакцины обратилось как издание, так и депутат Госдумы от Коммунистической партии, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Минздрав РФ отказал в информации, объяснив, что эти результаты “являются конфиденциальными и содержат информацию, которая является коммерческой тайной”. Также в ведомстве заявили, что эти данные не могут быть использованы “в коммерческих целях” без согласия производителя в течение шести лет с даты государственной регистрации.

При этом в ведомстве отметили, что результаты клинических исследований “Спутника V” опубликованы в российской и зарубежной научной прессе.

Куринный обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой – он считает незаконным, что министерство здравоохранения скрывает общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан. Кроме этого, депутат недоволен тем, что не публикуют актуальную статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний.

В журнале The Lancet в феврале 2021 года были опубликованы промежуточные итоги третьей фазы испытаний препарата, согласно которым его эффективность составила 91,6%. На сайте вакцины в апреле 2021 года заявляли, что ее эффективность составляет 97,6%.

В Украине этот препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению. Также его пока не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Вакциной “Спутник V” прививают не только в России, но и на оккупированных территориях украинского Донбасса, куда препарат привозят “гуманитарными конвоями”.

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш говорил, что Россия заявляла о согласии открыть все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях при условии признания российской вакцины от COVID-19 и “документов” о вакцинации, выданных в ОРДЛО.

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