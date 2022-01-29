Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Лавренчука по политическим мотивам – Денисова

Денисова сообщила, что по ее просьбе Нацполиция Украины обратилась в Интерпол для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпола “путем злоупотребления инструментами и возможностями” для преследования Лавренчука.

“Согласно полученной информации от Нацполиции Украины, данные о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в реестрах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера”, – написала она.

27 января в Неаполе на судебном заседании адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене домашнего ареста и предоставлении режиссеру разрешения выехать в Украину.

“Ведь из-за удаления Интерполом сведений из реестров оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет. Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда”, – заявила омбудсмен.

Суд дал прокуратуре Неаполя 30 дней на изучение материалов, переданных РФ. Затем прокуроры должны проинформировать о своем видении вопроса, существуют ли основания для выдачи Лавренчука России. После этого суд примет решение.

Денисова заявила об обеспокоенности фактом, что министерство юстиции Италии и прокуратура Неаполя, зная об удалении Интерполом данных Лавренчука из реестров, “официально не отреагировали на этот факт и не приняли меры по освобождению Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней, и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину”.

“С целью защиты и восстановления прав гражданина Украины обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения в Украину”, – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/475332717281339

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”. В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему. В РФ его обвиняют в “мошенничестве в крупном размере”.

21 января стало известно, что Лавренчука перевели из следственного изолятора под домашний арест.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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