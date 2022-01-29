 

“Лилек, ты – секси”, “Бомбезная”. Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье

29.01.2022, 17:56, Новости дня
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Ее образ в кадре дополнили черные перчатки, черная шляпа и жемчужное колье.

“Только дошли руки выставить фото с вчерашней встречи. Как вам мой образ?” – подписала она публикацию.

Налчаджиоглу отреагировал на фото, оставив в комментариях два смайла с глазами-сердечками.

“Оу, Лилек, ты – секси”, – написала liliya_furmankevych_.

“Бомбезная”, – отметила olka9789.

“Огонь”, – прокомментировала irenburiak.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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