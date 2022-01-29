Гоген Солнцев назвал Никиту Джигурду “поганым алкоголиком” и пригласил на бой

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев публично оскорбил скандального актера Никиту Джигурду и вызвал его на бой поп-ММА. Солнцев переживает, что на него могут завести статью за избиение “очередной проститутки”.

Выходки Гогена Солнцева не ограничиваются любовью к дамам постарше и бесконечными интригами в делах сердечных. Недавно шоумен вышел на ринг с моделью Аленой Пискун, причем останавливаться на хрупкой девушке он не намерен. В новом интервью с журналистами портала “NEWS.ru” Солнцев заявил, что хочет подраться с Джигурдой и Волочковой, а также с Эвелиной Бледанс и Даной Борисовой.

К вышеперечисленным женщинам у эпатажной звезды явная неприязнь, причем Гоген Солнцев этого не скрывает и говорит об антипатии открыто. Он выразил желание вырвать волосы Волочковой и избить Борисову. Не менее жестко шоумен высказался о Никите Джигурде. Там он и вовсе перешел на личные оскорбления: он назвал актера алкоголиком и отметил, что бой – это некий способ “отвести душу”.

Кто из этих двоих скандальных звезд может одержать победу на ринге поп-ММА – остается только гадать. И Джигурда, и Солнцев уже участвовали в подобных боях. Только последний, объективно, выбирает себе противников послабее. Никита Джигурда в ноябре отправил в нокдаун Отара Кушанашвили, разбив ему нос, а до этого дрался с Алексеем Паниным. Также скандальный артист дрался с депутатом Виталием Милоновым и с популярным блогером Александром Шпаком.

Журналисты не раз пытались выпытать у Джигурды, какой гонорар он получает за бой, но такой информацией артист не делится. Единственное, что известно – на ринге поп-MMA Никита Джигурда получает меньше, чем на проекте “Король ринга”. Там он участвовал еще в 2007 году.

Сама суть боев поп-MMA заключается в том, что в них участвуют непрофессионалы. В основном на ринг выходят блогеры, яркие, эпатажные персоны и другие известные в шоу-бизнесе личности. Такие бои собирают множество просмотров на YouTube, поэтому для участников это неплохой пиар. Однако Никита Джигурда в этой сфере крутится значительно дольше, чем Солнцев. Именно поэтому фанаты больше склоняются к тому, что Джигурда быстро отправит в нокаут шоумена за оскорбления в свой адрес. Слова Гогена Солнцева, кстати, актер пока не комментировал.

Источник: radiokp-ru.turbopages.org