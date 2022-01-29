 

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на тайный ужин “человека-паука” с Зендеей

29.01.2022, 17:51, Разное
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Принц Гарри и Меган Маркл провели вечер с Томом Холландом и Зендеей в Лос-Анджелесе. “Двойное свидание” прошло в тайне ото всех, но СМИ все равно удалось узнать информацию о прошедшей встрече.
В конце 2021 года на больших экранах показали продолжение культовой истории “Человек-паук: Нет пути домой”. Еще в первые сутки проката фильм побил рекорды просмотров, принеся Тому Холланду и Зендее новую, ошеломительную волну популярности. Считается, что актеры, сыгравшие главные роли в новой экранизации “Человека-паука”, за короткий срок стали одними из самых обсуждаемых персон в мире, и без внимания их не оставляют до сих пор.

В киноленте Том Холланд и Зендея сыграли влюбленную пару, однако притворяться им не пришлось: селебрити уже пару лет состоят в отношениях. Их совместная игра в фильме вызвала не только огромный резонанс среди фанатов, но и неподдельный интерес со стороны герцога и герцогини Сассекских.

Как пишет Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл накануне связались с голливудскими звездами и предложили им познакомиться лично. От инсайдеров стало известно, что для Зендеи и Холланда такая новость была крайне неожиданной и вызвала множество вопросов. Но звездная парочка все-таки согласилась поужинать в компании членов королевской семьи.

В данный момент о целях встречи подробностей нет. Тем не менее есть предположения, что принц Гарри и Меган Маркл хотели предложить актерам принять участие в одном из новых проектов. После переезда в США супруги заключили контракт с Netflix на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Герцог и герцогиня поделились, что планируют сосредоточиться на семейных и информативных программах, но какие идеи конкретно хотят воплотить в жизнь Сассекские – пока неизвестно.

Источник: www.elle.ru



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