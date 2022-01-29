Лера Кудрявцева рассказала о своем назначении на роль солистки группы «ВИА Гра»

Телеведущая Лера Кудрявцева пояснила о своем неожиданном назначении на роль солистки группы «ВИА Гра». Подобное предложение ей приснилось, что стало поводом для расстройства.

Именно о своём сне пояснила Кудрявцева поклонникам и отметила, что там ей предложили стать солисткой «ВИА Гры». «Не сон, а сплошные нервы. Давно ужасы не снились», – отметила телеведущая. Подобное действие кумира не осталось без внимания поклонников, которые оценили шутку. Некоторые отметили, что посмотрели бы на роль Кудрявцевой в этом музыкальном коллективе.

Часть пользователей всё же усомнились, что «ВИА Гра» плохое место, и отметили, что в этом нет ничего ужасного и плохо. В частности, в группу берут не только талантливых, но и красивых девушек, и в этом Лера Кудрявцева не уступает конкуренткам.