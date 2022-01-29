Fox News – главное оружие администрации Байдена — скрытность

«Напускание тумана» превратилось в один из главных внутриполитических инструментов администрации Джо Байдена, убеждён ведущий Fox News Грег Гатфелд. По мнению журналиста, чтобы скрыть собственную некомпетентность, а порой — и кое-что похуже, команда Байдена регулярно прибегает к «намеренной непрозрачности», добиваясь, чтобы публика не могла до конца разобраться ни в одной теме.

Заметили? В последнее время все их дела, которые оказываются плохими, противозаконными или просто возмутительными, всегда начинаются с отвода глаз! Страдаете ли вы от домогательств своего босса в Олбани* или ваши родственники умерли в нью-йоркском доме престарелых из-за чьих-то ужасных решений, власть имущие либо отвергают, либо высмеивают все ваши подозрения. Вас даже может назвать «тупым сукиным сыном»** человек, который заканчивает предложения так же часто, как я делаю слэм-данк!

Список ситуаций, в которых была допущена намеренная непрозрачность, столь же бесконечен, сколь и моя ненависть к таким вещам. Происхождение уханьского вируса? Они высмеивали версию об утечке из лаборатории, даже притом, что зараза плодится там ещё лучше, чем в бассейне поместья Playboy! Эксперименты по усилению вирусов? Никогда не проводились! То есть на самом деле проводились, и финансировал их… кто бы вы думали? Долго рассказывать. Здесь замешан пресловутый персонаж по имени Энтони Фаучи (главный медицинский советник президента США. — ИноТВ).

А с риском умереть от COVID у нас что? Уверен, вы даже не знаете, какой риск конкретно у вас, даже по прошествии двух с половиной лет! А что случилось с быстрым тестированием? Как насчёт быстрого ответа? Никаких шансов! Это всё равно что спрашивать официантку, где ваши напитки, после 20 минут в заполненном ресторане. Да-да, знаю, вы выясните и «вернётесь к этому позже»***.

А цепочку поставок починили наконец? Даже мародёры в Лос-Анджелесе жалуются, что поезда запаздывают! И где мэр Пит (Буттиджич, министр транспорта США. — ИноТВ)? До сих пор кормит грудью?**** Чем занимается Камала? Блин, а что делает сам Джо, когда не спит?

Как там наши отношения с Китаем? COVID, фентанил, уйгуры — мы что-нибудь об этом знаем? Что было в том письме Путину? Жёсткое предупреждение? Загадочный белый порошок? 30 долларов на новую рубашку?

А как насчёт преступности? Помните, раньше статистика «преступлений на почве ненависти» была повсюду. А потом исчезла. Помните, фотографии задержанных были чем-то важным? Теперь мы их больше не видим. А потом, когда число убийств резко возросло, бюрократы свалили в одну кучу насильственные и ненасильственные преступления и показали нам одну общую сумму, чтобы скрыть участившиеся убийства. Как будто жертвы нападений на платформах метро думали: «Ну, хорошо, хоть не почтовое мошенничество!» Опять власти жонглируют окровавленными руками!

Есть ещё ноутбук Хантера (Байдена. — ИноТВ). Очевидно правдивая история, которую закопали, как жертву убийства в подполе. И если вы затронете эту тему, вас же и забанят в Twitter! Отследить денежные операции Джо Байдена ещё труднее, чем найти чистую трубку для курения метамфетамина в машине Хантера в два часа ночи.

И в чём заключалась вся предвыборная стратегия Джо? В том, чтобы не показываться на глаза. Этот человек — воплощение непрозрачности. Чем меньше вы его видите, тем лучше. Потому что вы видите то, что есть… а то, что есть, воняет. В переносном смысле. А может, и в прямом.

Как насчёт удостоверения личности избирателя? Что плохого в том, чтобы знать, кто голосует? Определённо, так выборы становятся менее***** прозрачными, но левые называют это «препятствованием волеизъявлению избирателей». Хотя я никогда не встречал человека без удостоверения личности. Не считая, конечно, 230 нелегальных иммигрантов, недавно прибывших в мой городок посреди ночи.

Кстати, посмотрите это новое просочившееся в интернет видео, доказывающее то, что мы и так знали. Что под покровом ночи федеральные власти тайно переправляли нелегальных иммигрантов на самолётах — с границы в населённые пункты. Причём местное население также держали в неведении касательно этих перелётов.

Как свидетельствует запись, самолёты, приземлившиеся после закрытия аэропорта — что вообще-то было нарушением протокола безопасности, — застали местных полицейских врасплох. То есть полиция ни о чём не знала: власти и в переносном, и в самом прямом смысле действовали втёмную.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы вообще-то сейчас на режимном объекте, а за этот режим отвечаем мы — и мы ничего не понимаем. Так что получается, что у нас тут проблема.

ЧЛЕН ЭКИПАЖА САМОЛЁТА: Ну да, мы же прямо на взлётной полосе стоим — и ничего.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Я здесь всех в первый раз вижу.

ЧЛЕН ЭКИПАЖА САМОЛЁТА: Я вот, бывало, баскетбольные команды возил — и у них и то чаще всего с безопасностью получше было.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Я о том и говорю! Кое-кто из них может просто взять и пойти куда-нибудь в том направлении.

Вот так вот! А ведь, по некоторым данным, таких рейсов, которыми мигрантов перевозили из Макаллена, Эль-Пасо, Хьюстона и других мест, было много. И эти таинственные пассажиры летели с комфортом — а вот всех нас обряжают в маски и лапают; ощущения такие, будто попал на секс-вечеринку в честь Хэллоуина. Я, правда, не то, чтобы жалуюсь — а то мне давно не перепадало. Ну а в итоге публика об этих рейсах узнала — и они вдруг прекратились.

Что же общего между всеми этими примерами? Во всех них власти целенаправленно напустили туману — они не то, чтобы лгут, а просто делают так, чтобы разглядеть правду стало трудно. Всё как с телескопом, который у меня на балконе стоит: я всё гляжу в окна квартир, что в доме напротив, надеюсь увидеть красивую пару, которая готовит бутерброд нагишом — да вот беда, линза вся в пятнах, и всё размыто. А это размытие во всех этих примерах создают для того, чтобы скрывать коррупцию, проявления некомпетентности, а также — что ещё хуже — ультралевую идеологию.

Говорят, что в политике лучшее средство для дезинфекции — это яркий солнечный свет. Но на администрацию Байдена солнце оказывает такой же эффект, как на вампиров: если быстро от него не прячутся — сгорают.

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года.

* Намёк на скандальную репутацию бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (прим. ИноТВ).



** Ругательство Джо Байдена в адрес корреспондента Fox News при Белом доме Питера Дуси (прим. ИноТВ).



*** Излюбленная фраза пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки (прим. ИноТВ).



**** Министр транспорта США взял двухмесячный отпуск по уходу за двумя усыновлёнными младенцами в разгар кризиса цепи поставок (прим. ИноТВ).



***** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).