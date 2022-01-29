 

В Италии выявили новую разновидность коронавируса

29.01.2022, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, а о штамме «омикрон» будут в будущем говорить как о сезонном заболевании, сообщил директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя.

«Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год», – сообщил эксперт журналистам, передает РИА «Новости».

Также он рассказал, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».

«Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания», – сообщил директор «Спалланцани».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Все серийные самолеты МС-21 решили оснастить крылом из российских композитов

23.07 / В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

19.07 / Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов

08.10 / Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области

03.10 / Вандалы осквернили древние стены Софии Киевской

28.10 / Компания Huawei выпускает новый смарт-дисплей для автомобилей

27.09 / Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

23.08 / Сегодня в Минске пройдет протестный марш. В город уже стягивают военную спецтехнику

08.12 / Путин удивился стоимости оформления «путевки» на Восточный

20.03 / Госдеп: Хотим сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика