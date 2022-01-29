В Италии выявили новую разновидность коронавируса

Вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, а о штамме «омикрон» будут в будущем говорить как о сезонном заболевании, сообщил директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя.

«Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год», – сообщил эксперт журналистам, передает РИА «Новости».

Также он рассказал, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».

«Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания», – сообщил директор «Спалланцани».

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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».