Вооруженные налетчики ограбили банк в Екатеринбурге

В отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге произошло ограбление.

Налетчики ворвались в отделение банка и, угрожая кассиру пистолетом, похитили деньги. О пострадавших не сообщатся, пишет портал e1.ru.

«Сегодня в 15.15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям», – уточнили в финансовой организации.

Отмечается, что клиентов банка не было в здании во время ограбления. Сейчас на месте инцидента работает полиция, изымается видео с камер наблюдения, идет допрос свидетелей. Точный размер ущерба пока не известен.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в Екатеринбурге неизвестный попытался напасть на отделение Сбербанка, в результате инцидента никто не пострадал.