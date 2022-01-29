Вооруженные налетчики ограбили банк в Екатеринбурге
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В отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге произошло ограбление.
Налетчики ворвались в отделение банка и, угрожая кассиру пистолетом, похитили деньги. О пострадавших не сообщатся, пишет портал e1.ru.
«Сегодня в 15.15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям», – уточнили в финансовой организации.
Отмечается, что клиентов банка не было в здании во время ограбления. Сейчас на месте инцидента работает полиция, изымается видео с камер наблюдения, идет допрос свидетелей. Точный размер ущерба пока не известен.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в Екатеринбурге неизвестный попытался напасть на отделение Сбербанка, в результате инцидента никто не пострадал.
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