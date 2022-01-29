 

Вооруженные налетчики ограбили банк в Екатеринбурге

29.01.2022, 17:42, Новости дня
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В отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге произошло ограбление.

Налетчики ворвались в отделение банка и, угрожая кассиру пистолетом, похитили деньги. О пострадавших не сообщатся, пишет портал e1.ru.

«Сегодня в 15.15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям», – уточнили в финансовой организации.

Отмечается, что клиентов банка не было в здании во время ограбления. Сейчас на месте инцидента работает полиция, изымается видео с камер наблюдения, идет допрос свидетелей. Точный размер ущерба пока не известен.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в Екатеринбурге неизвестный попытался напасть на отделение Сбербанка, в результате инцидента никто не пострадал. 



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