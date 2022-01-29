 

Топовый смартфон Redmi K50 Pro выйдет с накопителем на 512 Гб

29.01.2022, 17:32, Новости дня
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Один из крупнейших в мире производителей электроники, компания Xiaomi, опубликовала в сети очередную порцию данных топового смартфона Redmi K50 Pro. По заявлению разработчика, устройство выйдет с основным накопителем на 512 Гб.

Кроме того, представители компании напомнили, что это будет первый в их истории мобильный гаджет без специального выреза для фронтальной камеры.

Эксперты, тем временем, напоминают, что официальная презентация Redmi K50 Pro должна состояться в марте текущего года. Очевидно, за оставшееся время в сеть будет слито еще немало информации о топовом устройстве Xiaomi. На сегодня известно, что разработчик конструкции предусмотрел использование процессора MediaTek Dimensity 9000.



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