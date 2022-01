Первая группа украинских военных провела стрельбы из британских противотанковых комплексов NLAW. Видео

В первой группе 40 инструкторов, они провели сегодня пуски из NLAW по трем видам мишеней, это боевая машина пехоты, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка. Стреляли из расстояния 300 и 600 метров, огонь вели из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены, отмечается в заметке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что инструкторы, которые сегодня стреляли и NLAW, поедут в подразделения, чтобы учить “сотни операторов” этих комплексов.

Обучали украинских военных использовать это оружие британские инструкторы.

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на “все более угрожающее поведение РФ” заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”. В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали “чрезвычайно опасными”.

21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.

видео

Видео: Військове телебачення України via Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Видео: Армія Inform / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—