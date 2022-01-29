Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами, и заговорила о расставании с Меладзе

“Не только морально. Я и физически даже очень к ней готова”, – подписала Брежнева снимок в бикини, отвечая на вопрос о цифре 40, имея в виду, что 3 февраля ей исполнится 40 лет.

“Что-то с Костей вас не видно. В Instagram Srories нет. Неужели разошлись?” – поинтересовался подписчик у певицы.

“Не перестаю удивляться такой логике мышления и отношению к соцсетям, как к единственному источнику информации. Если старшей дочки нет – с ней тоже разошлись? А еще у меня мама редко тут, и еще две сестры. И вообще, я не показываю, что моюсь. Так может, я не моюсь?” – ответила певица.

Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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