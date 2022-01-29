«Никаких ограничений криптовалюты в Москве не будет»: Собянин успокоил криптоинвесторов

Независимо от консолидированной политики Минфина и Центробанка Москва продолжит заключать сделки с использованием криптовалюты и не планирует вводить ответственность за её хранение, обмен и добычу при условии законности этих операций.

«Москва – один из самых стремительно развивающихся городов мира, прежде всего, речь идёт и о цифровых технологиях. Поэтому глупые заявления руководства Центробанка даже комментировать не буду. Учитывая количество произведенной электроэнергии, Россия должна быть лидером процесса, а не идти в каменный век. Не знаю, как решат этот вопрос в других регионах, какой-нибудь Тюмени, например, но Москва от крипты отказываться точно не будет», — заверил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что для реализации крупных инфраструктурных проектов понадобятся значительные денежные вливания. Собянин предложил на территории закрывшихся заводов создавать крупные майнинг-центры. По его мнению, таким образом можно решить и проблему миграции.

«Создав такие центры, мы сможем контролировать мигрантов. Они там будут жить и майнить, а мы своевременно проверять их на ковид и другие заболевания. Также им не нужно будет учить русский язык для того, чтобы пользоваться метро», – подытожил он.

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