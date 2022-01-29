 

Подозреваемым в похищении и убийстве женщины в Волоколамске стал муж

29.01.2022, 16:58, Новости дня
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Женщину-бухгалтера, которая пропала в Московской области, нашли мертвой в одном из складских помещений в Волоколамске.

Подозреваемым в убийстве стал супруг погибшей, передает «Комсомольская правда».

«Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги», – рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Пропала женщина двое суток назад. Сначала тревогу подняли ее дети, когда мать не вернулась домой. Они позвонили ее подруге, а та уже начала искать девушку через коллег. Выяснилось, что офис она покинула в 17.00.

«Когда в офисе прошел слух, что Оля не вернулась домой, наш администратор Елена сказала, что ехала по той же трассе и видела машину Оли», – рассказала одна из сотрудниц клуба «Ихтиолог, где работала погибшая.

Следователи нашли автомобиль пропавшей возле деревни Сурово Волоколамского городского округа.

Пока шли поиски, на телефон молодого человека Ольги пришло сообщение с ее номера телефона, в нем неизвестный требовал 2 млн в обмен на возможность увидеть женщину живой.

После изучения семьи жертвы и общения с близкими родственниками, выяснилось, что у женщины идет бракоразводный процесс с 36-летним супругом. Следователи задержали мужчину. Он подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве супруги Ольги.

«По данным следствия, 27 января подозреваемый, дождавшись, когда супруга, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса, покинет место работы, выехал следом за ней на своем автомобиле. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться и выйти из машины. Далее он затащил ее в свой автомобиль и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске», – рассказали в Следственном комитете по Московской области.

В правоохранительных органах добавили, что мужчина связал супругу скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Сообщение с требованием выкупа отправил, чтобы запутать следствие.

В ближайшее время мужу погибшей будет предъявлено обвинение по трем статьям «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство». Отрицать убийство жены он не стал. 



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