 

При пожаре в квартире в Норильске погибли двое детей

29.01.2022, 16:58, Новости дня
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Тела двух мальчиков трех и пяти лет найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России.

«В ходе ликвидации возгорания в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска обнаружены тела двух мальчиков трех и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур. Еще один 15-летний подросток, эвакуированный спасателями из квартиры, доставлен в больницу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В квартире проживала семья с тремя детьми, во время пожара родители были на работе. Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры «с признаками отравления продуктами горения». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружили при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу.



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