 

Болельщики «Динамо» присоединились к бойкоту Fan ID

29.01.2022, 16:58, Новости дня
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Поклонники московского клуба «Динамо» присоединились к бойкоту Fan ID, считая паспорт болельщика блокировкой доступа на стадион.

«Безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий. А причины внесудебного отказа на посещение футбольного матча нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией», – говорится в заявлении, которое подписали все фанатские объединения «Динамо».

Ранее бойкот объявило фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» «Фратрия». Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что в футбольном клубе расстроены решением болельщиков «красно-белых».

Напомним, 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщиков (Fan ID), этот документ можно будет оформить через Госуслуги.



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