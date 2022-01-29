 

Рядом с Крымом стартовали учения артиллерийских подразделений Украины

29.01.2022, 16:52, Новости дня
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Украинские тактико-специальные учения артиллерийских подразделений сейчас проходят возле Крыма, сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

«В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б», – передает ТАСС со ссылкой на украинское ведомство.

Тренируются боевые расчеты в нанесении огневого поражения по условному противнику, проходят учения на одном из военных полигонов Херсонской области.

«В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания», – рассказал командующий.

Так, военные отрабатывают перемещение огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, а также наведения на цели.

Согласно легенде, разведка обнаружила продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 км.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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