 

Пушков объяснил острый интерес США в конфронтации с Россией на Украине

29.01.2022, 16:52, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».

«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.

Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».

Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.



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