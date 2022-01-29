 

В Казахстане объяснили выбор русского языка для интервью Токаева

29.01.2022, 16:52, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью государственному телеканалу «Хабар 24» на русском языке для широкого охвата мировой аудитории, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане», – написал Уали в Instagram.

Он пояснил, что были многочисленные просьбы об интерсью от различных, в том числе, зарубежных СМИ, но в связи с плотным графиком было решено ограничиться беседой с журналистом канала «Хабар 24».

Уали пообещал, что следующее интервью будет дано на казахском языке отечественным журналистам.

В Казахстане государственным является казахский язык. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному телеканалу «Хабар 24» объяснил, что захват аэропорта в начале января в Алма-Ате был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.



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