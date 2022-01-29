Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине

В субботу, 29 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поезде Владимира Путина в Пекин, которая состоится на следующей неделе. По словам представителя Кремля, в столице Китая российский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной беседе Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков отметил, что больше никаких встреч в Пекине не запланировано. Однако пресс-секретарь главы государства не стал исключать такую возможность.

Напомним, открытие Зимних Олимпийских игр в столице Китая запланировано на 4 февраля. Ожидается, что в Пекин приедут многие главы государств, в том числе лидер Незалежной Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента Украины приехать в Россию для обсуждения нормализации отношений Москвы и Киева, которые серьезно пострадали. Владимир Зеленский отреагировал на предложение, заявив, что такие переговоры не станут результативными, поскольку российская сторона не хочет обсуждать Донбасс. Об этом писали “Дни.ру”.