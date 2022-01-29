 

“Лапулька сладкий”, “Чудесный малыш”. 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены

29.01.2022, 16:30, Новости дня
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В кадре они позируют со спины возле иконы.

Вместо подписи к публикации шоумен оставил эмодзи “красное сердце”.

“Какой чудесный малыш. Счастья вам!” – прокомментировала anna_anaid_.

“Лапулька сладкий”, – написала averina5453.

“Какой уже большой сынок”, – отметила olgakhokhlova2213.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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