“Лапулька сладкий”, “Чудесный малыш”. 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
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В кадре они позируют со спины возле иконы.
Вместо подписи к публикации шоумен оставил эмодзи “красное сердце”.
“Какой чудесный малыш. Счастья вам!” – прокомментировала anna_anaid_.
“Лапулька сладкий”, – написала averina5453.
“Какой уже большой сынок”, – отметила olgakhokhlova2213.
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Контекст:
Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.
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