Россия заявила о завершении “проверки боеготовности” войск Западного военного округа

“Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме”, – сказал Журавлев.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации своим ходом.

“Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования”, – говорится в сообщении.

При этом Журавлев заявил, что “плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах” продолжаются. “Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО”, – цитирует его пресс-служба.

Российское агентство “Интерфакс” уточняет, что речь идет о завершении проверки, которую Западный и Южный военные округа России объявили 25 января. Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов была названа плановой.

Параллельно с ней проходили переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Беларусь, а также объявленной 20 января серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 января, что уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации не выше, чем был в начале 2021 года, и Украине “не нужна эта паника”.

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