В Украине показателям “желтой” зоны карантина соответствуют семь регионов – Минздрав

Ивано-Франковская и Ровенская области – в “красной” зоне, остальные – в “оранжевой”. Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в “желтой” зоне.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

За все время эпидемии в Украине заболели 4,02 млн человек, умерли более 100 тыс. Третьи сутки в стране фиксируют рекордные показатели заболеваемости, в частности 28 января подтвердили 37 351 случай COVID-19.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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