 

В Украине показателям “желтой” зоны карантина соответствуют семь регионов – Минздрав

29.01.2022, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ивано-Франковская и Ровенская области – в “красной” зоне, остальные – в “оранжевой”.Скриншот: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в “желтой” зоне.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

За все время эпидемии в Украине заболели 4,02 млн человек, умерли более 100 тыс. Третьи сутки в стране фиксируют рекордные показатели заболеваемости, в частности 28 января подтвердили 37 351 случай COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Peopletalk запустил проект про паралимпийцев «Все ограничения – у тебя в голове»

18.11 / “Какая же прекрасная, нежная”. Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом

23.06 / В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от коронавируса за прошлые сутки

30.12 / НАБУ завершило расследование дела о захвате “Межигорья”, подозреваются Янукович и его старший сын

30.08 / “И бог создал Тину”, ” Самая горячая”. Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании

28.02 / В Сирии сообщили о падении российского вертолета и гибели пилота. Минобороны РФ заявило, что экипаж в порядке

28.07 / За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

07.10 / Во Львовской области обнаружили братскую могилу воинов УПА

15.07 / “Да, фигура, конечно, божественная”, “Шикарные ноги”. Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров

30.08 / “Укрзалізниця” продлила ограничение движения поездов из-за обстрелов на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика