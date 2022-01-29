 

Специалисты назвали основные признаки дефицита витамина В12

29.01.2022, 16:24, Разное
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NHS Великобритании пояснила о симптомах, которые могут свидетельствовать о нехватке витамина В12 в организме. Человек при этом гиповитаминозе страдает от раздражительности и депрессии.
Дефицит цианокобаламина проявляется появлениями различных симптомов. В этом случае проблемы с психическим и физиологическим здоровьем развиваются очень быстро и могут сильно навредить человеку. Специалисты описали основные признаки, которые можно выявить при гиповитаминозе В12.

С нехваткой В12 сталкивается около 6% населения младше 60 лет. У людей постарше этот показатель доходит до 20%. В национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что симптомы дефицита проявляются не сразу, поэтому достаточно сложно вовремя диагностировать недуг. При отсутствии нужного лечения заболевание прогрессирует и сильно вредит здоровью. Начинает меняться поведение человека, он становится раздражительным, депрессивным, появляются проблемы с мышлением. Согласно некоторым исследованиям, цианокобаламин принимает участие в синтезе химических медиаторов в нервной системе, которые регулируют настроение.

К тому же, дефицит витамина В12 ведет к развитию опасного заболевания – фолиево-дефицитной анемии. При этом состоянии у человека уменьшается количество гемоглобина в крови, вследствие чего ткани организма страдают от гипоксии. Это может проявляться покалыванием и онемением конечностей, опуханием языка и постоянной слабостью.

Источник: profile.ru



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