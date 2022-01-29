Главные политические мощи

Непризнание РПЦ останков царской семьи было главным церковно-государственным конфликтом в РФ более 20 лет назад. Теперь РПЦ готова останки признать, но это ведет к новым проблемам.

Фрагмент картины художника Валерия Балабанова «Тир», 1986-1991. Фото: РИА Новости

«Ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение церкви», — пояснил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, постоянный член Синода РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире «России 24» 22 января. Он напомнил, что окончательное решение должен принять Архиерейский собор, но предварительно Синод в июне прошлого года заслушал доклад СК и согласился с его выводами о подлинности останков. Соборное решение будет означать признание останков святыми мощами, которым «должно воздаваться соответствующее поклонение», поясняет Иларион.

Однако Архиерейский собор, намеченный на 20 ноября прошлого года, сорвался. Официально — из-за коронавируса. И хоть патриарх уже привык проводить разные высокие собрания в режиме видеосвязи, собор перенесли — в нарушение Устава РПЦ — предварительно на май. Но нет полной уверенности, что он соберется и тогда. У противников признания останков, которых в РПЦ немало, еще есть шанс торпедировать практически готовое решение.

Ранее «ответственным за царские мощи» в РПЦ выступал митрополит Тихон (Шевкунов) — символический лидер консервативного крыла в епископате. Теперь инициативу перехватывает условный лидер либерального крыла — митрополит Иларион. Концепция Тихона, который ранее сочувствовал противникам признания останков, довольно проста. «Антинародный» режим 90-х, который проводил первые экспертизы останков, вызывал недоверие у церковного народа, а нынешняя богоустановленная власть, которая провела новые экспертизы, пользуется общенародной поддержкой.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Фото: РИА Новости

Такая аргументация переводит полемику вокруг мощей из духовной в политическую плоскость, выставляя противников признания оппозиционерами и чуть ли не иноагентами.

Но проблема состоит в том, что само руководство РПЦ десятилетиями насаждало непризнание «екатеринбургских останков». В 2009 г. «Новая» цитировала характерный фрагмент письма Алексия II:

«Безапелляционные выводы Госкомиссии [о признании останков] вызвали в Церкви и обществе смущение и неприятие, а посему Наше Синодальное решение было — незамедлительно захоронить останки в символическую могилу-памятник жертвам богоборческой власти». Пока еще действующая официальная позиция РПЦ выражена в определении синода от 9 июня 1998 г.: «Оценка достоверности научных и следственных заключений, равно как и свидетельство об их незыблемости и неопровержимости, не входит в компетенцию Церкви… Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом останков как принадлежащих семье императора Николая II вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе».

Чтобы понять природу этого недоверия и причины нынешней резкой «смены курса», нужно вкратце вспомнить историю вопроса.

Альтернативные святые места

По официальной версии, тела убитых членов царской семьи и их слуг были сожжены и частично растворены в кислоте, а то, что осталось, сбросили в шахту или закопали в земле. По версии сторонников подлинности останков — в Поросенковом логу на Коптяковской дороге, по версии противников — на Ганиной Яме. На первом месте сейчас стоит скромный мемориал, имеющий государственный статус объекта культурного наследия, на втором — гигантский монастырь РПЦ, привлекавший до пандемии тысячи паломников. Почитатели Ганиной Ямы верят, что в Поросенковом логу похоронены неизвестные жертвы красного террора, а подлинные останки найти невозможно. Они приписывают Николаю II пророчество: «Могилы моей не ищите». Ответить на вопрос о смысле такой мистификации без конспирологии невозможно. Обычно говорят, что «все это затеяно» дабы скрыть «ритуальный» характер жертвоприношения царственных мучеников с отсечением голов. Эта версия лежит в основе так называемой «ереси царебожия», которую РПЦ вроде осуждает, но…

Но именно Ганину Яму с ее чудо-монастырем РПЦ продвигает как духовный центр Урала (и всея Руси), как главный объект паломничества, и сама же устраивает туда многотысячные крестные ходы в ночь памяти расстрела — 17 июля (в последние два года, даже несмотря на запреты властей из-за эпидемии). Эти официальные крестные ходы старательно обходят Поросенков лог, несмотря на то, что РПЦ теперь готовится признать найденные там останки. Паломники упорно не посещают и не будут посещать это место, равно как и не поклоняются православные могилам царской семьи в Петропавловском соборе Петербурга, о чем свидетельствует его настоятель архимандрит Александр.

Паломники в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме в рамках фестиваля «Царские дни», посвященного памяти семьи Романовых, июль 2020 года. Фото: РИА Новости

Глава благотворительного фонда «Мемориал Романовых», который содержит объект в Поросенковом логу — Илья Коровин, — отмечает, что РПЦ нанесла непоправимый урон «царским местам» в Екатеринбурге. Например, от Дома Ипатьевых сохранились контуры расстрельной комнаты. Но их почему-то не включили в ансамбль специально построенного огромного Храма на Крови, а закатали в асфальт и сделали над комнатой тротуар. «Когда представители РПЦ говорят, что церковь как никто другой способна сохранить историческую память невинно убиенных, — это абсолютное лицемерие», — убежден Коровин.

Великая тайна «царебожия»

«Ритуальная» версия зародилась в русской эмиграции с подачи белогвардейского следователя Николая Соколова, расследовавшего убийство царской семьи в 1918–1919 гг. В эмиграции он издал книгу, в которой приводит надпись, обнаруженную на стене подвала Дома Ипатьевых, где был расстрел (фото надписи нет): «Belsazar ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht» («В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами»). Это цитата из Гейне, о чем Соколов не знал. Он утверждает, что видел там же изображение неких четырех знаков (их фото есть, но его подлинность сомнительна). Член следственной группы Соколова Р. Вильтон также в эмиграции издал книгу, где «доказал» каббалистический смысл этих знаков и обратил внимание, что коммендантом Дома Ипатьевых был еврей Яков Юровский. Антисемитские мотивы получили развитие в книге колчаковского генерала М. Дитерихса, также причастного к расследованию. Этот подход косвенно повлиял на характер канонизации царской семьи Русской зарубежной церковью в 1981 г.: она признала расстрелянных мучениками, более того — возглавляющими сонм всех новомучеников российских как некая сакральная жертва.

Екатеринбург. Дом Ипатьева, в котором в 1918 году была расстреляна царская семья. Фотохроника ТАСС

Уже в 2000 г. РПЦ «переканонизировала» царскую семью в более скромном чине страстотерпцев и составила им свое богослужение — без эмигрантских «намеков».

Тем не менее Виктор Аксючиц, бывший народный депутат РФ и советник Бориса Немцова по организации захоронения царской семьи в 1998 г., возлагает именно на руководство РПЦ ответственность за «бредовые версти» екатеринбургской трагедии. «Неканоничное рукоположение, — пишет он, — двойного убийцы и разбойника Николая Романова (ныне осужденного схиигумена Сергия. — А. С.), а также его назначение и поддержка в качестве игумена монастыря Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме нанесли огромный вред репутации РПЦ и вопросу царственных останков. Много лет… паломникам монастыря продавались книги Петра Мультатули о ложности «екатеринбургских останков», о ритуальном убийстве, об отсеченных головах… Экскурсоводы монастыря внушали этот бред множеству паломников».

Мультатули — бывший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, ныне возглавляемого Михаилом Фрадковым и аффилированного с АП. Сейчас, правда, исследователь занимает более скромную должность доцента Московского государственного института культуры, но свой основной вклад в формирование доктрины «царебожия» он внес, еще находясь «при власти». Предисловие к его книге с версией «ритуального» убийства написал сам Алексий II.

Мощи или генетический материал?

«Первое обретение мощей» царской семьи тайно совершили в 1979 г. режиссер Гелий Рябов и геолог Александр Авдонин. Они извлекли из захоронения в Поросенковом логу три черепа, которые через год закопали обратно. Тогда же маленький фрагмент одного из черепов достался священнику Михаилу Ардову — нынешнему настоятелю храма Российской православной автономной церкви (не РПЦ) на Головинском кладбище Москвы. Этот храм — пока единственное место, где можно поклониться частице царских мощей. В 1989 г. Рябов и Авдонин раскрыли свою тайну, и в 1991-м состоялось «второе обретение» — уже на официальном уровне. Мощи передали на хранение в свердловский морг.

Череп Николая II, найденный при раскопках в Екатеринбурге, 1991 год. Фото: Анатолий Семехин / ИТАР-ТАСС

В 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту обнаружения тел — его в общей сложности более девяти лет вел прокурор-криминалист Владимир Соловьев. В рамках дела было проведено бесчисленное количество экспертиз, и 17 июля 1998 г., в присутствии Бориса Ельцина, останки торжественно похоронили в царской усыпальнице — Петропавловском соборе Петербурга. Официально РПЦ во всем этом не участвовала.

В 2007 г. обнаружили два недостающих тела — царевны Марии и царевича Алексея, — которые не нашли в 1991-м. Их поместили в сейф Госархива РФ и планировали также захоронить. Однако летом 2015 г. патриарх Кирилл обратился в правительство с просьбой возобновить следствие и позволить РПЦ провести свои экспертизы. Распоряжением Дмитрия Медведева была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, следствие курировал нынешний генпрокурор Игорь Краснов, а непосредственно его ведет старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова. На конференции, устроенной Тихоном (Шевкуновым) в 2017 г. в Сретенском монастыре на Лубянке, она рассказала, что тщательно расследуется и версия «ритуального» убийства. Была проведена масса новых экспертиз, но все они подтвердили выводы Владимира Соловьева о подлинности останков.

Единственный более-менее авторитетный источник, на который ссылаются противники подлинности, — это экспертиза профессора Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи, который сравнивал структуры ДНК Николая II, его брата и племянника и нашел их серьезное несовпадение. Но как только вокруг экспертизы Нагаи завязалась полемика, он «вышел из темы» и защищать свою позицию не стал.

С 2015 г. работает в строго секретном режиме комиссия РПЦ, которая проводит свои экспертизы останков. Неизвестно не только их содержание, но даже состав комиссии. Единственная ее публичная фигура — тот же митрополит Тихон, секретарь комиссии. По его словам, патриарх поручил «вместе со следствием провести независимые, объективные и верифицируемые… экспертизы по делу об убийстве Семьи святых страстотерпцев». Как утверждает Владимир Соловьев, этой комиссии власти передали фрагменты костной ткани убитых, уничтоженные в ходе генетических исследований.

«Не странно ли, что представители Церкви вместо того, чтобы всеми силами сберечь фрагменты Святых мощей, отдали их на уничтожение?» — недоумевает прокурор.

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Конференция, которую проводил Тихон (Шевкунов), не привела к консолидации православной общественности вокруг темы царских останков. Почти все представители этой общественности в той или иной форме говорили на форуме: «Народ чувствует, что это не те останки». На уровне Екатеринбургской епархии РПЦ невозможно представить себе полный разрыв с «царебожием» и отказ от культа Ганиной Ямы, которая приносит епархии львиную часть доходов. Ну и, наконец, в ситуации, когда доверие священноначалию со стороны рядовых клириков, монашествующих и мирян невысоко, давать новый повод для брожения и раскола рискованно. А тема царской семьи чрезвычайно чувствительна для консервативной, монархически настроенной части РПЦ. Именно к ней принадлежит большая часть «глубоко воцерковленных»…

Александр Солдатов, обозреватель «Новой газеты»

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