Автомобиль скорой наехал на своего водителя из-за столкновения с полицейской машиной в Петербурге
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Проводится проверка по факту аварии с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге: в ДТП пострадали два человека, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла на месте другого ДТП: молоковоз врезался в прибывший на место столкновения двух иномарок автомобиль полиции.
«От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин-участниц аварии», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.
Пострадали 14-летний пассажир одного из автомобилей-участников первой аварии и водитель скорой. Подросток отправлен в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.
Ранее фельдшер скорой погиб в ДТП в Хабаровском крае.
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