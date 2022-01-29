 

Автомобиль скорой наехал на своего водителя из-за столкновения с полицейской машиной в Петербурге

29.01.2022, 16:11, Новости дня
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Проводится проверка по факту аварии с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге: в ДТП пострадали два человека, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на месте другого ДТП: молоковоз врезался в прибывший на место столкновения двух иномарок автомобиль полиции.

«От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин-участниц аварии», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Пострадали 14-летний пассажир одного из автомобилей-участников первой аварии и водитель скорой. Подросток отправлен в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.

Ранее фельдшер скорой погиб в ДТП в Хабаровском крае.



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