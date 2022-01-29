 

Хладокомбинат загорелся в Пятигорске

29.01.2022, 16:11, Новости дня
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Цех хладокомбината загорелся в Пятигорске, площадь возгорания достигает 600 кв. метров, существует угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее цех с майнинговыми фермами сгорел в Иркутской области.



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