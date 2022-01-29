Хладокомбинат загорелся в Пятигорске
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Цех хладокомбината загорелся в Пятигорске, площадь возгорания достигает 600 кв. метров, существует угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее цех с майнинговыми фермами сгорел в Иркутской области.
Смотреть комментарии → Комментариев нет