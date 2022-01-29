 

Жириновский пригрозил остановить цепные ядерные реакции на американских АЭС в случае введения новых санкций против России

29.01.2022, 16:11, Разное
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти действовать более решительно в вопросах противодействия американским санкциям. По словам политика, необходимо принять меры, которые поставят под угрозу дальнейшее существование США.

«Кто они вообще такие, чтобы нас запугивать? Мы вам не индейцы, негры и даже не европейцы. Что нам там хотят запретить? Экспорт нефти и газа? Надо жёстко ответить на такое хамство, ударить по больному месту. Отключить Америку от электричества. Мы сегодня это способны сделать, раз у себя отключаем, и у них тем более сможем. Если Байден, Блинкен или Нуланд ещё заикнутся о санкциях, приостановить цепные ядерные реакции на американских АЭС. Тогда сразу на коленях приползут и будут сапоги нашему царю чистить», — заявил Жириновский.

Также лидер политсилы призвал россиян быстрее забрать капиталы из американских банков.

«Это то, чего они больше всего боятся. У нас вся партия ещё пару лет назад вывела всё в другие места», — заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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