 

Дмитрий Шепелев объяснил, почему до сих пор не женился на матери своего младшего сына Екатерине Тулуповой

29.01.2022, 15:50, Разное
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Дмитрий Шепелев редко дает интервью, зато часто часто делится своими мыслями на разные темы в соцсетях. Сегодня телеведущий предложил подписчикам поразмышлять, насколько сейчас важен штамп в паспорте. А заодно рассказал, чем закончился его первый и пока единственный официальный брак.

Как вы считаете, обязательно жениться или нет? Вообще, на мой взгляд, штамп в паспорте, если мы говорим про двух взрослых и ответственных людей, вообще ни на что не влияет. Логика “не женится, чтобы в случае чего не платить алименты” ну это совсем не про отношения, разве нет?

Сейчас объясню, почему я так думаю. Я вам раньше не рассказывал в подробностях о том как был женат. Мне было что-то около 20-ти. К тому моменту я встречался с одной девушкой, в общей сложности, наверное, лет семь. Это были мои первые и единственные на тот момент серьёзные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере. И в общем, наверное, от отчаяния, она и ее родители не придумали ничего лучше кроме как сказать, что если мы не поженимся, то ее (мою девушку) после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска и свадьба – это, в общем, единственное, что может ее “спасти”. Я поверил. Да. Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. До сих пор помню как в ЗАГСе подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским, отвратительное чувство. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи и больше мы никогда не виделись. Такая вот наивная история, – написал Шепелев Instagram.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Туполева

 

Дмитрий заверил, что с тех самых пор отметка в паспорте вообще перестала иметь для него какое-то значение.

После этого в моей жизни были очень счастливые отношения и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше. 

Но, успокоил Шепелев своих подписчиков, это совсем не значит, что Екатерина Тулупова, с которой он в отношениях  пять лет, никогда не сможет стать его законной женой. 

Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас.

Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном

 

Напомним, о романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Впрочем, до загса влюбленные так и не дошли. Зато стали родителями общего ребенка.  Мальчик появился на свет 26 марта 2021 года в одной из московских больниц.  Помимо маленького Тихона Дмитрий и Екатерина воспитывают еще двоих детей – дочь Ладу от прошлого брака Екатерины Тулуповой и сына Шепелева 8-летнего Платона . К слову, впервые за долгое время Дмитрий показал лицо старшего сына от Жанны Фриске в эксклюзивной фотосессии HELLO!.
 



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