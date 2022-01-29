 

Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие на открытии ресторана и караоке-клуба Эмина Агаларова

29.01.2022, 15:50, Разное
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В престижном районе Плющихи, на территории бизнес-квартала «Московский Шелк», состоялось торжественное открытие новых проектов Эмина Агаларова – ресторана высокой кухни Peach и караоке-клуба Divas. И без именитых персон, конечно, не обошлось. В ресторанном пространстве площадью 1700 кв. метров, над дизайном которого работала студия Archpoint во главе с архитектором Валерием Лизуновым, собрались самые яркие светские персоны и представители шоу-бизнеса. Отменную кухню и качество микрофонов первыми смогли оценить Филипп Киркоров, Стас и Инна Михайловы, Юлия Барановская, Елизавета и Мика Песковы, Аврора, Марика Кравцова,  Гарик Харламов, Сергей Бурунов и многие другие.

Стас и Инна Михайловы

 

АврораМарика КрвцоваКирилл Туренков и Дарья ТарасоваЕлена Север с сыновьямиЕлизавета и Мика ПесковыСергей Бурунов и Гарик ХарламовГригорий Лепс с дочерью  Евой

Гостей ждал гастрономический ужин от шеф-повара Кирилла Бергера с фирменными коктейлями от шеф-бартендера Евгения Максимова. А за музыкальную составляющую в этот вечер отвечали Григорий Лепс и кавер группа Maneken. Торжественное открытие ресторана Peach закончилось неформальным закрытым afterparty в караоке-клубе Divas, который обещает стать главной точкой притяжения для поклонников живого звука и иммерсивных перформансов.

Выступление Григория Лепса

 

 Кавер группа Maneken

 

 



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