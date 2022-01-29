Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна

За последние сутки в России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом, что является абсолютным суточным максимумом за всю пандемию. Скончались от ковида 668 человек. Однако это, если верить прогнозам экспертов, не является пиком пятой волны коронавируса.

По словам вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, это явление будет наблюдаться в первой половине февраля. Эксперт обратил внимание на то, что во многих странах пик наступал весьма быстро, после чего происходил медленный спад. Он допустил, что пятая волна завершится в марте, а потом будет фиксироваться небольшое количество случаев заражения.

Альтштейн считает, что эпидобстановка улучшится в том случае, если россияне будут серьезно относиться к рекомендациям специалистов, ограничениям и вакцинироваться.

И пока весь мир надеется на скорейшее завершение пандемии, вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов допустил шестую и седьмую волны коронавируса. В беседе с РИА Новости он отметил, что изменчивость этого вируса далеко не исчерпана.

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