 

Комаровский: Что надо для разгона профессионалов? Навешать лапши на уши первому лицу. Это работает не только в Администрации президента

29.01.2022, 15:45, Новости дня
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Комментируя выступление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), главы партии “Сила и честь” Игоря Смешко, Комаровский отметил, что для того, чтобы важные решения в стране принимались не профессионалами, достаточно ввести в заблуждение того, кто принимает кадровые решения. 

“Самое грустное, что я вынес из того, о чем рассказывал Игорь Петрович – что, оказывается, все, что надо, запустить поближе к человеку, который принимает кадровые решения, людей, которые умеют сплетничать, злословить, клеветать, интриговать. Все, что надо в стране, чтобы разогнать профессионалов, – навешать лапши на уши первому лицу, которое принимает решения. Это работает не только на уровне Администрации президента, братцы, это работает везде!” – подчеркнул Комаровский.

“Так может, вам наша власть не нравится, доктор?” – заметил Гордон. 

Врач в ответ заявил, что не только россияне должны выйти на улицы, чтобы выразить протест против войны с Украиной, но и украинцы, по его мнению, должны выйти на митинги из-за уровня жизни.  

“А почему вы, украинцы, не выходите за своих детей? За скотские условия в больницах, почему вы это терпите? За эти школы? За то, что на ваших детей сегодня не хватает денег! На учителей, на ребят, которые нас защищают. А власть говорит – “давайте проведем Олимпиаду”, и мы все молчим”, – сказал Комаровский.  

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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