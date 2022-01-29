Невзоров: Вся снегоуборочная техника Питера улетела бомбить Сирию и Украину

В Питере продолжается истерика по поводу снега.

Странные, необъяснимые люди. Почему снег то, собственно говоря, не нравится? Вот им “Крым – наш” нравится, “Сирия – наша” нравится, “Донбасс – наш” нравится, всякие истребители, зенитки, бомбы и ракеты нравятся, а снег не нравится.

Они не видят взаимосвязи? Не понимают, в какие безумно дорогие игры играет государство?

Могу сказать, что легко было понять, что вся, или почти вся снегоуборочная техника давно улетела бомбить Сирию и Украину.

Источник: Александр Невзоров / Instagram

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