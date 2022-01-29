 

Полина Гагарина поделилась видео домашней тренировки

29.01.2022, 15:40, Разное
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Полина Гагарина в своем Instagram поделилась моментами домашнего занятия спортом. Не все поклонники оценили худобу певицы.
Гагарина придерживается активного образа жизни. Певица уделяет много времени занятиям спортом и часто показывает подписчикам фрагменты тренировок. В своих видео артистка демонстрирует упражнения, которые помогают ей находиться в отличной форме.

Недавно Полина Гагарина снова поделилась моментами домашнего занятия с тренером. На видео видно, как певица в тонком облегающем костюме, который подчеркивает ее спортивную фигуру, выполняет упражнения на степе. Тренер артистки стоит напротив и показывает нужные движения.

Не все подписчики оценили спортивную подготовку Полины Гагариной. Некоторые начали критиковать певицу за ее чрезмерно худое тело. Неэтичные комментаторы начали писать, что артистке нужно набрать массу, ибо скоро она «будет просвечивать».



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