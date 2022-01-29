Вера Брежнева призналась, что не может отказаться от фильтров на фото

Певица Вера Брежнева подумывает вернуться к легендарному четвертому айфону: слишком четкое качество нового гаджета вынуждает артистку использовать фильтры в Instagram. Брежнева отметила, что больше не может снимать сторис без обработки, потому что маски и фильтры часто спасают от плохого освещения.

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” – эталон красоты для множества поклонников. Фанаты Веры Брежневой осыпают ее комплиментами, регулярно комментируют фотографии и выпытывают звездные советы о том, как оставаться молодой на рубеже сорокалетия. Однако в последнее время у подписчиков Брежневой стали закрадываться сомнения насчет безупречной внешности артистки: большинство сторис и фотографий она выкладывает с фильтрами.

Недавно Вера Брежнева дала аудитории возможность задать ей все интересующие вопросы. Одна из подписчиц попросила Брежневу отказаться от масок в Instagram и гордо заявила: “Вы – мое вдохновение”.

Певица поблагодарила поклонницу за теплые слова и разъяснила, почему так часто пользуется обработкой. По словам Брежневой, она не может отказаться от фильтров из-за чересчур четкой камеры на телефоне. Казалось бы, о таком качестве снимков мечтают многие, но, как сказала артистка, иногда все портит свет.

– Думаю вернуться к iPhone 4! Не везде же такой хороший свет, как на этом фото, – написала Вера Брежнева у себя в сторис.

Через несколько дней Брежневой исполнится 40, и она уверяет поклонников, что с легкостью принимает свой возраст. Певица также поделилась с подписчиками своими параметрами: ее рост – 170 сантиметров, вес – 55 килограммов. И держать себя в такой форме, по словам звезды, не так уж сложно. Ей хватает нескольких занятий в спортзале в неделю.

Источник: radiokp.ru