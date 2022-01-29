 

Участник “Голоса” шокировал Билана и спел с ним дуэтом

29.01.2022, 15:40, Разное
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Глеб Саблев из Ярославля попробовал перепеть Диму Билана на слепом прослушивании в шоу “Голос”. Конкурсант исполнил хит “Молния”, но так и не сумел пройти на следующий этап: ни один из членов звездного жюри не нажал заветную красную кнопку. Зато у жителя Ярославля исполнилась детская мечта – он выступил на сцене с Биланом.
Саблев придумал новую интерпретацию популярной “Молнии”: участник слепых прослушиваний переделал звучание под аккордеон. С этим инструментом конкурсант предстал перед залом и судьями, и хоть и не смог попасть в команду к звездам, зато завоевал так называемый приз зрительских симпатий. Слушатели оказались в восторге от выступления Глеба Саблева и по-настоящему расстроились из-за того, что к участнику никто не повернулся.

Голос и исполнение участника оценили и члены жюри, но решать что-либо было уже поздно. Когда судьи повернулись лицом к Глебу Саблеву, музыкант не стал терять подвернувшейся возможности. Он попросил Диму Билана спеть с ним на одной сцене, и в итоге певец, шокированный талантом участника, не смог отказаться.

Молодой человек получил множество комплиментов и поддержки от жюри. Все судьи признались, что пожалели, не нажав кнопку вовремя. Поначалу звезды сошлись во мнении, что “Молния” – это некий комплимент Билану, но позже поняли, что песню Глеб Саблев выбрал неслучайно. При этом, по мнению певицы Пелагеи, хит Димы Билана не полностью отражает возможности участника из Ярославля.

Источник: www.kinoafisha.info



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