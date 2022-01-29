Глава МО Венгрии счел нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране

Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на территории страны нецелесообразно, сообщил венгерский министр обороны Тибор Бенке в эфире венгерской радиостанции InfoRádió.

Бенке отметил, что и США, и НАТО ведут переговоры со всеми странами на восточной границе Северо-Атлантического альянса и/или граничащими с Украиной или с Россией на вопрос, правда ли, что США ведут переговоры о размещении боевых частей НАТО в том числе с Венгрией, пишет РИА «Новости».

«В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», – добавил он.

При этом Бенке подчеркнул, что Венгрия долгое время поддерживала стремление соседней страны стать членом альянса. «Но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии», – сказал министр.

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