Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

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29.01.2022, 15:27, Новости дня
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Власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, согласно постановлению правительства №51 от 27 января 2022 года.

Увеличение списка стран связано с ответом на западные санкции. Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Лихтенштейн и Сербия, пишет «Интерфакс».

Ранее в списке значились страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

Белоруссия усилила таможенный контроль по всему периметру границы из-за эмбарго. В Минске в декабре 2021 года приняли решение ограничить импорт ряда украинских товаров.



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