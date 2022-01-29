Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

Власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, согласно постановлению правительства №51 от 27 января 2022 года.

Увеличение списка стран связано с ответом на западные санкции. Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Лихтенштейн и Сербия, пишет «Интерфакс».

Ранее в списке значились страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

Белоруссия усилила таможенный контроль по всему периметру границы из-за эмбарго. В Минске в декабре 2021 года приняли решение ограничить импорт ряда украинских товаров.