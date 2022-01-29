 

Токаев связал захват аэропорта Алма-Аты с прилетом в Казахстан боевиков

29.01.2022, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Захват аэропорта в начале января в Алма-Ате был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному телеканалу «Хабар 24».

«Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», – передает «Интерфакс» его слова.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Самая сложная обстановка была в Алма-Ате, где захватили и разгромили несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины.

Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Журавский: Сытнику не избежать уголовной ответственности за захват государственной власти с 28 августа и по сегодняшний день

12.06 / В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио

11.01 / Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных с сайта Hyundai

14.01 / В Челябинске создали биоразлагаемый материал для упаковки

05.10 / Украина – лидер по количеству политиков, фигурирующих в офшорном расследовании Pandora Papers

24.09 / Развязку на Дарницком мосту в Киеве планируют сдать к концу 2022 года

17.01 / Перед прибытием Порошенко аэропорт в Киеве «заминировали»

11.11 / Авиакомпаниям пригрозили санкциями за доставку мигрантов в Белоруссию

01.05 / Частные вузы Украины смогут готовить бакалавров по государственному заказу – Министерство образования

28.04 / Польский политик – на украинском направлении Москва играет не в шахматы, а в покер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика