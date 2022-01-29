Токаев связал захват аэропорта Алма-Аты с прилетом в Казахстан боевиков

Захват аэропорта в начале января в Алма-Ате был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному телеканалу «Хабар 24».

«Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», – передает «Интерфакс» его слова.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Самая сложная обстановка была в Алма-Ате, где захватили и разгромили несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины.

Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт.