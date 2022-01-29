Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Оксана Фандера и Филипп Янковский и другие на премии “Золотой Орел”

В пятницу, 28 января, в первом павильоне “Мосфильма” прошла юбилейная, двадцатая церемония вручения Национальной премии “Золотой орел”. С 2016 года мероприятие проводится при поддержке ювелирного Дома Mercury, который изготавливает главную награду российского кино – статуэтку в форме орла, выполненную из позолоченного серебра с использованием редкого вида итальянского мрамора двух цветов и дополненную бриллиантом.

Выступить в начале вечера и открыть церемонию поручили помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Ведущим церемонии награждения стал художественный руководитель “Гоголь-центра”, актер и режиссер Алексей Агранович. А за музыкальное сопровождение отвечал московский оркестр современной музыки Open Sound во главе с дирижером Станиславом Малышевым.

Триумфатором премии стала картина Михаила Локшина “Серебряные коньки” – она победила сразу в шести номинациях, в том числе съемочная группа забрала награду в главной номинации “Лучший фильм”. Режиссер картины Глеб Панфилов забрал премию за лучшую режиссерскую работу. Мария Аронова была признана лучшей актрисой за роль в “Паре из будущего”, а Филипп Янковский – лучшим актером за роль в фильме “Иван Денисович”. Специальный приз “За вклад в российский кинематограф” вручили актеру театра и кино Сергею Шакурову. В номинации “Лучший сериал онлайн-платформ”, которая появилась только в этом году, наградили сериал “Вертинский” режиссера Авдотьи Смирновой. Правда, сама она прийти на премию не смогла, и вместо нее на сцену за призом вышла Паулина Андреева.

На красной дорожке и в зале этим вечером были замечены: Ирина Горбачева, Екатерина Шпица, Марина Зудина, Ирина Старшенбаум, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Андрей Бурковский, Александра Ревенко, Александра Ребенок, Мария Андреева, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Павел Деревянко, Марина Александрова, Анастасия Уколова, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Виктор Сухоруков, Ольга Ломоносова и многие другие.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Павел Деревянко и Марина Александрова

Полный список победителей премии “Золотой Орел”:

Лучший фильм – “Серебряные коньки”, реж. Михаил Локшин

“Серебряные коньки”, реж. Михаил Локшин Лучший телевизионный сериал – “Седьмая симфония”, реж. Александр Котт

“Седьмая симфония”, реж. Александр Котт Лучший сериал онлайн-платформ – “Вертинский”, реж. Авдотья Смирнова

“Вертинский”, реж. Авдотья Смирнова Лучший неигровой фильм – “Бондарчук. Battle”, реж. Илья Белов

“Бондарчук. Battle”, реж. Илья Белов Лучший короткометражный фильм – “Друг”, реж. Андрей Светлов

“Друг”, реж. Андрей Светлов Лучший анимационный фильм – “Конь Юлий и большие скачки”, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

“Конь Юлий и большие скачки”, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов Лучшая режиссерская работа – Глеб Панфилов, “Иван Денисович”

Глеб Панфилов, “Иван Денисович” Лучший сценарий – Роман Кантор, “Серебряные коньки”

Роман Кантор, “Серебряные коньки” Лучшая женская роль в кино – Мария Аронова, “Пара из будущего”

Мария Аронова, “Пара из будущего” Лучшая женская роль в сериале – Александра Урсуляк, “Пингвины моей мамы”

Александра Урсуляк, “Пингвины моей мамы” Лучшая мужская роль в кино – Филипп Янковский, “Иван Денисович”

Филипп Янковский, “Иван Денисович” Лучшая мужская роль в сериале – Алексей Гуськов, “Седьмая симфония”

Алексей Гуськов, “Седьмая симфония” Лучшая женская роль второго плана – Ирина Горбачева, “Огонь”

Ирина Горбачева, “Огонь” Лучшая мужская роль второго плана – Иван Янковский, “Огонь”

Иван Янковский, “Огонь” Лучшая операторская работа – Игорь Гринякин, “Серебряные коньки”

Игорь Гринякин, “Серебряные коньки” Лучшая работа художника-постановщика – Александр Загоскин, “Серебряные коньки”

Александр Загоскин, “Серебряные коньки” Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова, “Серебряные коньки”

Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова, “Серебряные коньки” Лучшая музыка к фильму – Алексей Айги, “Белый снег”

Алексей Айги, “Белый снег” Лучший монтаж фильма – Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, “Серебряные коньки”

Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, “Серебряные коньки” Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, “Огонь”

Алексей Самоделко, “Огонь” Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Петр Горшенин, Татьяна Вавилова, “Последний богатырь: корень зла”

Петр Горшенин, Татьяна Вавилова, “Последний богатырь: корень зла” Лучшие визуальные эффекты – Компания CGF, “Конек-Горбунок”

Алексей Агранович и Виктория Толстоганова Филипп Янковский Сергей Гармаш Виктор Сухоруков Ирина Горбачева (украшения Messika) Андрей Бурковский Марина Зудина (украшения Mercury) Александр и Валерия Роднянские Алексей Гуськов Любовь Толкалина (платье Dolce & Gabbana, украшения Mercury) Константин и Алина Крюковы Юлия Топольницкая Дарья Златопольская (украшения Mercury) и Антон Златопольский Филипп Янковский и Оксана Фандера Екатерина Шпица (украшения Mercury) Денис Катаев (костюм Zegna, часы Chopard) Иляна Эрднеева (украшения Mercury) Ольга Ломоносова Ирина Старшенбаум Евгения Милова (украшения Mercury) Екатерина Вуличенко Ингрид Олеринская Рената Пиотровски (украшения Mercury) Анна Александрова Светлана Устинова (украшения Mercury, Messika) и Илья Стюарт Анна Котова-Дерябина (украшения Mercury) Анна Банщикова Александра Ребенок Евгений Ткачук Анастасия Уколова Аниса Ашику Виктория Соловьева Мария Лемешева