Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Оксана Фандера и Филипп Янковский и другие на премии “Золотой Орел”
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В пятницу, 28 января, в первом павильоне “Мосфильма” прошла юбилейная, двадцатая церемония вручения Национальной премии “Золотой орел”. С 2016 года мероприятие проводится при поддержке ювелирного Дома Mercury, который изготавливает главную награду российского кино – статуэтку в форме орла, выполненную из позолоченного серебра с использованием редкого вида итальянского мрамора двух цветов и дополненную бриллиантом.
Выступить в начале вечера и открыть церемонию поручили помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Ведущим церемонии награждения стал художественный руководитель “Гоголь-центра”, актер и режиссер Алексей Агранович. А за музыкальное сопровождение отвечал московский оркестр современной музыки Open Sound во главе с дирижером Станиславом Малышевым.
Триумфатором премии стала картина Михаила Локшина “Серебряные коньки” – она победила сразу в шести номинациях, в том числе съемочная группа забрала награду в главной номинации “Лучший фильм”. Режиссер картины Глеб Панфилов забрал премию за лучшую режиссерскую работу. Мария Аронова была признана лучшей актрисой за роль в “Паре из будущего”, а Филипп Янковский – лучшим актером за роль в фильме “Иван Денисович”. Специальный приз “За вклад в российский кинематограф” вручили актеру театра и кино Сергею Шакурову. В номинации “Лучший сериал онлайн-платформ”, которая появилась только в этом году, наградили сериал “Вертинский” режиссера Авдотьи Смирновой. Правда, сама она прийти на премию не смогла, и вместо нее на сцену за призом вышла Паулина Андреева.
На красной дорожке и в зале этим вечером были замечены: Ирина Горбачева, Екатерина Шпица, Марина Зудина, Ирина Старшенбаум, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Андрей Бурковский, Александра Ревенко, Александра Ребенок, Мария Андреева, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Павел Деревянко, Марина Александрова, Анастасия Уколова, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Виктор Сухоруков, Ольга Ломоносова и многие другие.
Федор Бондарчук и Паулина АндрееваПавел Деревянко и Марина Александрова
Полный список победителей премии “Золотой Орел”:
- Лучший фильм – “Серебряные коньки”, реж. Михаил Локшин
- Лучший телевизионный сериал – “Седьмая симфония”, реж. Александр Котт
- Лучший сериал онлайн-платформ – “Вертинский”, реж. Авдотья Смирнова
- Лучший неигровой фильм – “Бондарчук. Battle”, реж. Илья Белов
- Лучший короткометражный фильм – “Друг”, реж. Андрей Светлов
- Лучший анимационный фильм – “Конь Юлий и большие скачки”, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
- Лучшая режиссерская работа – Глеб Панфилов, “Иван Денисович”
- Лучший сценарий – Роман Кантор, “Серебряные коньки”
- Лучшая женская роль в кино – Мария Аронова, “Пара из будущего”
- Лучшая женская роль в сериале – Александра Урсуляк, “Пингвины моей мамы”
- Лучшая мужская роль в кино – Филипп Янковский, “Иван Денисович”
- Лучшая мужская роль в сериале – Алексей Гуськов, “Седьмая симфония”
- Лучшая женская роль второго плана – Ирина Горбачева, “Огонь”
- Лучшая мужская роль второго плана – Иван Янковский, “Огонь”
- Лучшая операторская работа – Игорь Гринякин, “Серебряные коньки”
- Лучшая работа художника-постановщика – Александр Загоскин, “Серебряные коньки”
- Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова, “Серебряные коньки”
- Лучшая музыка к фильму – Алексей Айги, “Белый снег”
- Лучший монтаж фильма – Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, “Серебряные коньки”
- Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, “Огонь”
- Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Петр Горшенин, Татьяна Вавилова, “Последний богатырь: корень зла”
- Лучшие визуальные эффекты – Компания CGF, “Конек-Горбунок”
Алексей Агранович и Виктория ТолстогановаФилипп ЯнковскийСергей ГармашВиктор СухоруковИрина Горбачева (украшения Messika)Андрей БурковскийМарина Зудина (украшения Mercury)Александр и Валерия РоднянскиеАлексей ГуськовЛюбовь Толкалина (платье Dolce & Gabbana, украшения Mercury)Константин и Алина КрюковыЮлия ТопольницкаяДарья Златопольская (украшения Mercury) и Антон ЗлатопольскийФилипп Янковский и Оксана ФандераЕкатерина Шпица (украшения Mercury)Денис Катаев (костюм Zegna, часы Chopard)Иляна Эрднеева (украшения Mercury)Ольга ЛомоносоваИрина СтаршенбаумЕвгения Милова (украшения Mercury)Екатерина ВуличенкоИнгрид ОлеринскаяРената Пиотровски (украшения Mercury)Анна АлександроваСветлана Устинова (украшения Mercury, Messika) и Илья СтюартАнна Котова-Дерябина (украшения Mercury)Анна БанщиковаАлександра РебенокЕвгений ТкачукАнастасия УколоваАниса АшикуВиктория СоловьеваМария Лемешева
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