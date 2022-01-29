В Нацполиции рассказали о состоянии пятерых военных, раненных на “Южмаше”

“Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ”, – говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на врачей, что раненая потеряла три литра крови, врачи удалили ей часть кишечника.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. “Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой”, – рассказали в Нацполиции.

Еще трое раненых, Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула, находятся в сознании. Их состояние врачи также оценивают как “тяжелое с положительной динамикой”.

Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил раненых и встретился с врачами, которые продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/260374176232620

29 января прошла также панихида по пятерым погибшим в расстреле на “Южмаше”, сообщили в Нацполиции. На ней присутствовали глава МВД, руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/260382859565085

28 и 29 января в Днепре проходит траур из-за трагедии на “Южмаше”.

Контекст:

27 января в МВД сообщили, что на “Южмаше” военнослужащий Нацгвардии, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Погибли четверо нацгвардейцев и гражданское лицо, женщина – контролер КПП.

Рябчука задержали в тот же день, он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше” (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на “Южмаше”.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд арестовал Рябчука. Он извинился и признал свою вину.

Почему Рябчук совершил расстрел, точно неизвестно. Адвокат Игорь Степанов предположил, что поступок нацгвардейца связан с тем, что на службе он “подвергался насилию”. Нардеп от “Слуги народа” Юлия Яцык говорила, что возможный мотив – личная месть из-за травли Рябчука руководством.

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