 

Госпогранслужба в 2021 году не пропустила в Украину порядка 7 тыс. россиян

29.01.2022, 15:02, Новости дня
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“В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек. В то же время, во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники ГПСУ отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.”, – говорится в релизе. 

Главными причинами отказов в пропуске – карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки. Также отказывали во въезде из-за недействительных документов, отсутствия поручения родителей и запрета выезда за пределы страны. В 2020 году, как отметили в ГПСУ, иностранцев не пропускали в Украину по тем же причинам. 

Инфографика: dpsu.gov.ua

“Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тыс. человек. Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5,3 тыс. человек). Довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765)”, – сообщили в ГПСУ. 

В релизе сказано, что число граждан Израиля, которых не пропустили в Украину, значительно снизилось, но цифры не приводят. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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